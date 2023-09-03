Дмитрий Булыкин: во время паузы «Спартаку» есть смысл поговорить с Черчесовым

Экс-нападающий сборной России Дмитрий Булыкин заявил, что у главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля есть два-три матча на исправление ситуации. При этом он отметил, что во время паузы на матчи сборных руководству красно-белых есть смысл переговорить с экс-наставником национальной команды Станиславом Черчесовым.

«После перерыва на сборные руководство «Спартака» должно потребовать от Абаскаля набрать определенное количество очков. Если не получится, пора закрывать эту историю. Если получится, можно дать ему доработать до зимней паузы. Где находится «Спартак» сейчас и где хотел бы находиться — абсолютно разные вещи.

Если после перерыва игроки начнут выигрывать и радовать болельщиков, тогда Абаскаля можно оставлять. Но за это время можно договариваться с другими специалистами. Я могу назвать кандидатуру Черчесова. После паузы Абаскалю дадут две-три игры, так что на исправление ситуации у него немного времени.

Руководству «Спартака» нужно как минимум сказать Абаскалю, что у него две-три игры. Плюс издалека зайти к Черчесову, спросить, что он вообще думает про футбол, «Спартак» и зарплату. Я считаю Черчесова топ-специалистом, особенно для российской лиги», — приводит слова Булыкина «РБ Спорт».