Зарема Салихова назвала причину поражения «Спартака» от «Краснодара»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о поражении красно-белых в игре с «Краснодаром» (0:2) в выездном матче 7-го тура РПЛ. Салихова считает, что «Спартак» смог бы добиться победы над «быками», если бы главный тренер команды Гильермо Абаскаль выпустил на поле футболистов, которые давно находятся в клубе и сыграны между собой.

«После «Динамо» всем было очевидно, какие связки рабочие и какие конфигурации игроков приносят победы. «Краснодар» — самый удобный соперник, раньше им много забивали. Видимо, тренеру хочется обосновать свои трансферы, поэтому одномоментно на поле много новых игроков, которые ещё не сыграны между собой», — приводит слова Салиховой Sport24.