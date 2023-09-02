Зарема Салихова назвала причину поражения «Спартака» от «Краснодара»
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Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась о поражении красно-белых в игре с «Краснодаром» (0:2) в выездном матче 7-го тура РПЛ. Салихова считает, что «Спартак» смог бы добиться победы над «быками», если бы главный тренер команды Гильермо Абаскаль выпустил на поле футболистов, которые давно находятся в клубе и сыграны между собой.
«После «Динамо» всем было очевидно, какие связки рабочие и какие конфигурации игроков приносят победы. «Краснодар» — самый удобный соперник, раньше им много забивали. Видимо, тренеру хочется обосновать свои трансферы, поэтому одномоментно на поле много новых игроков, которые ещё не сыграны между собой», — приводит слова Салиховой Sport24.
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