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Болельщики вывесили баннер про «Спартак», Олусегун бил ножницами. Фото победы «Краснодара»

Болельщики вывесили баннер про «Спартак», Олусегун бил ножницами. Фото победы «Краснодара»
Болельщики вывесили баннер про «Спартак»
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Вчера, 2 сентября, прошёл матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором «Краснодар» принимал московский «Спартак». Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим. «Краснодар» одержал победу со счётом 2:0.

На 40-й минуте Джон Кордоба вывел хозяев вперёд после передачи Лукаса Оласы из аута. На 83-й минуте Эдуард Сперцян удвоил преимущество «Краснодара», реализовав 11-метровый удар.

«Краснодар» возглавляет турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги, набрав 17 очков в семи матчах. «Спартак» располагается на девятой строчке турнирной таблицы чемпионата России, у красно-белых 10 очков.

Лучшие фото с матча «Краснодар» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Сергея Апенькина.

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