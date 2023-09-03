«Он был бесполезен». Агбонлахор раскритиковал Мудрика после поражения «Челси» в матче АПЛ
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Бывший нападающий «Астон Виллы» и сборной Англии Габриэль Агбонлахор раскритиковал украинского нападающего «Челси» Михаила Мудрика после поражения команды в матче четвёртого тура чемпионата Англии с «Ноттингем Форест» (0:1).
«Они купили множество игроков среднего уровня. Мудрик вышел на поле и едва не привёз два мяча. Он был абсолютно бесполезен. У него было 19 игр, ноль голов, и у них нет стиля игры. Почеттино может думать, что у него есть время продолжать проигрывать, посмотрим, дадут ли вам время болельщики «Челси», — приводит слова Агбонлахора talkSPORT
Напомним, Мудрик начал матч на скамейке запасных и вышел на поле на 77-й минуте матча.
Мудрик перешёл в «Челси» в январе 2023 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2031 года.
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