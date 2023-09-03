Юран рассказал, что дал игрокам «Пари НН» пять выходных после победы в матче с «Рубином»

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран рассказал, что команда получит пять выходных после победы в матче 7-го тура чемпионата России с «Рубином» (2:1).

«Перед футболистами вопрос стоял ребром: получить один выходной — или пять в случае победы. Выиграли – молодцы! Я своё слово держу. Пусть ребята побудут дома, с семьями. Ну а все недочёты, допущенные во втором тайме, мы обязательно разберём.

Постараемся в оставшееся до закрытия трансферного окна время точечно усилиться, дозаявив еще двух-трёх игроков. Рад, что мы набираем очки и не выглядим мальчиками для битья. Команда от игры к игре приобретает опыт и уверенность. А если нам удастся укрепить состав, то игровая мозаика будет складываться ещё лучше», — приводит слова Юрана официальный сайт «Пари Нижний Новгород».