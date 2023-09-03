Экс-игрок «Спартака» Титов: у меня много вопросов к Абаскалю

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов прокомментировал выбор стартового состава главным тренером красно-белых испанцем Гильермо Абаскалем в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (0:2).
«Удивил ли Абаскаль стартовым составом? У меня, как у спартаковца, много вопросов по составу. Вспоминаю наше время. Мы играли одним составом чемпионат России, Кубок, Лигу чемпионов. Иногда в неделю проводили по три матча. И ничего! Никакой ротации. «Спартак» здорово сыграл против «Динамо» в Кубке. С этим сложно спорить. Но почему те футболисты, которые прекрасно себя проявили в дерби, сегодня остались в запасе? Я прежде всего имею центр поля. В частности, Литвинов и Пруцев особенно в первом тайме против бело-голубых дали команде скорость. Разве они не заслужили шанс выйти с первых минут против «Краснодара»? У парней кураж, задор, победный дух. Так ставьте их дальше! Почему нет? Но в «Спартаке» какая-то своя логика. Я, признаюсь, сильно удивлён. Вновь в старте оказались футболисты, которые в итоге не попали в игру. Достаточно посмотреть на ту замену, которую Абаскаль произвел в перерыве.
Тренер признал ошибку, поменяв Умярова на Литвинова? Получается, так. Литвинов — единственный футболист в этом «Спартаке», который может отдать среднюю или длинную передачу на 20-30 метров. У него просто прекрасные пасы — те, которыми отличался наш «Спартак». Руслан способен разрезать центральную зону и вывести атакующего игрока на удобную позицию. Но он не попадает в старт… То же самое могу сказать и про Пруцева, который даёт объем и скорость, креативен, отрабатывает сзади», – приводит слова Титова «Спорт-экспресс».
- 3 сентября 2023
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