Президент «Ариса» Фёдоров: возможно, мы самый быстропрогрессирующий клуб в Европе

Президент кипрского «Ариса» Владимир Фёдоров прокомментировал участие клуба в Лиге Европы.

«За пару лет «Арис» совершил рывок из второго кипрского дивизиона к званию чемпиона страны и участию в групповом этапе Лиги Европы. Гордимся нашей командой и верим, что продолжим в том же духе. Если исходить из достижений за этот срок, то мы, возможно, самый быстропрогрессирующий футбольный клуб на континенте.

Неизгладимые впечатления оставила жеребьевка в Монако. Нас тепло приветствовали и как дебютантов, и как команду, показавшую классный зрелищный футбол. Было очень приятно и немного волнительно. Для нас это первый подобный опыт: красочная презентация, знакомство с руководителями топ-клубов… В первые минуты даже не верилось, что это больше не мечты, а действительность. Участие в Лиге Европы — наш новый статус, высокая планка и для команды, и для офиса. Тем интереснее!

Понимаем, что все соперники на этой стадии турнира — опытные, очень грозные команды. Ждём матчей с шотландским «Рейнджерс», испанским «Бетисом» и чешской «Спартой». Прогнозы тут излишни, мы же знаем одно: к нашим болельщикам пришел праздник, мы ждём заполненных до отказа трибун на домашних матчах. Сделаем всё возможное для того, чтобы сделать очередной шаг в развитии клуба», — приводит слова Фёдорова пресс-служба клуба.