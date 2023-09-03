«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00

В матче 4-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В прошлом сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» в первом круге одержал победу со счётом 3:1, а во втором круге команды сыграли вничью — 1:1.

«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Юргена Клоппа набрала семь очков в трёх матчах. «Астон Вилла» находится на восьмой строчке, заработав шесть очков. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (12).