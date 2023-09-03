«Ливерпуль» — «Астон Вилла»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 16:00
Поделиться
В матче 4-го тура английской Премьер-лиги встретятся «Ливерпуль» и «Астон Вилла». Команды будут играть на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Начало игры — в 16:00 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Англия - Премьер-лига . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Астон Вилла
Бирмингем
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В прошлом сезоне чемпионата Англии «Ливерпуль» в первом круге одержал победу со счётом 3:1, а во втором круге команды сыграли вничью — 1:1.
«Ливерпуль» занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2023/2024. Команда Юргена Клоппа набрала семь очков в трёх матчах. «Астон Вилла» находится на восьмой строчке, заработав шесть очков. Лидирует в чемпионате Англии «Манчестер Сити» (12).
Комментарии
- 3 сентября 2023
-
14:21
-
14:20
-
14:18
-
14:11
-
14:02
-
14:00
-
13:46
-
13:44
-
13:32
-
13:30
-
13:26
-
13:22
-
13:18
-
13:09
-
13:04
-
13:00
-
13:00
-
12:57
-
12:32
-
12:30
-
12:28
-
12:27
-
12:15
-
12:13
-
12:03
-
12:02
-
11:57
-
11:55
-
11:46
-
11:42
-
11:37
-
11:30
-
11:30
-
11:28
-
11:16
Партнерский контент