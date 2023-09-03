«Оренбург» ни разу не забивал в первых таймах в РПЛ-2023/2024
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Сегодня, 3 сентября, «Оренбург» одержал первую победу в сезоне-2023/2024 Российской Премьер-Лиги, обыграв «Сочи» со счётом 3:0.
«Оренбург» остаётся единственной командой в лиге, ещё не забивавшей в первых таймах, все свои 7 голов в текущем сезоне они забили после перерыва. Об этом сообщает Opta Sport.
«Оренбург» после семи проведённых туров занимает на данный момент 14 место в РПЛ. Команда набрала пять очков в турнирной таблице. Клуб ранее уступил московскому «Спартаку» (2:3), екатеринбургскому «Уралу» (0:2), «Краснодару» (0:2), грозненскому «Ахмату» (0:4), сыграл вничью с казанским «Рубином» (1:1) и московским ЦСКА (1:1).
В следующем туре чемпионата России по футболу команде из Оренбурга предстоит встреча с московским «Локомотивом».
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