Агент: Изидор разговаривал с Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его

Агент Гарольд Ичбиа, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Вильсона Изидора, прокомментировал отъезд игрока во Францию.

«Вильсон подписывал соглашение с «Локомотивом» на год о том, что он не будет никуда уходить, несмотря на разрешение ФИФА. Он проявил уважение как к клубу, так и к болельщикам. Изидор обещал не уходить в течение года и сдержал своё слово. Так почему с ним сейчас поступают нечестно?

Сейчас, когда он намерен уйти по ряду причин, «Локомотив» не хочет отпускать Изидора и вести нормальные переговоры по его трансферу. Клуб не готов выстраивать конструктивный диалог. Руководство «Локомотива» отклонило уже два предложения: от «Марселя» и «Метца».

«Метц» предлагал € 500 тыс. за аренду + € 5 млн — опцию выкупа, который станет обязательным, если «Метц» останется в лиге и Вильсон сыграет 15 матчей в этом сезоне. Отказали.

«Марсель» предлагал € 1 млн + опцию выкупа в € 5 млн, который становится обязательным в случае выхода в Лигу чемпионов. Тоже отказали. Клуб не готов идти ни на какие компромиссы.

Единственное правильное решение, которое может быть — отпустить Вильсона. Его жена беременна. Изидор разговаривал с Ульяновым по телефону и почти плакал, умоляя отпустить его. Но тот сказал: «Это бизнес, мы хотим денег». Всем позволяют уехать, а ему нет. Мы три раза посылали в клуб письмо, но всё было безрезультатно.

Мы будем стараться найти решение. «Локомотив» просит € 2 млн за аренду игрока, а общую сумму с учётом выкупа в размере € 6,5 млн, если клуб примет предложение», — приводит слова Ичбиа Sport24.