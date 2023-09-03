Анчелотти назвал Крооса и Модрича лучшими полузащитниками

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высоко оценил полузащитников команды: немца Тони Крооса и хорвата Луку Модрича.

«Они лучшие, и точка. Для меня они лучшие. На них немного повлияли первые игры, в которых я немного делал замены, но они по-прежнему очень важны. Также для того, чтобы эта команда молодых людей могла прогрессировать.

Кроос обладает качествами, позволяющими играть в любом матче: он хорошо читает ситуацию, у него есть мастерство, опыт. У команды нет того качества паса, которое есть у него», – приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, «Реал» под руководством Анчелотти возглавляет турнирную таблицу испанской Ла Лиги. Команда из Мадрида победила во всех четырёх матчах на старте чемпионата Испании по футболу.

Обзор матча 4-го тура Ла Лиги «Реал» – «Хетафе».

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