Гол Кузяева вывел «Гавр» вперёд в матче Лиги 1 с «Лорьяном»

В эти минуты проходит матч 4-го тура французской Лиги 1 между «Гавром» и «Лорьяном». Команды проводят игру на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом.

На 53-й минуте встречи российский полузащитник Далер Кузяев открыл счёт и вывел «Гавр» вперёд. Россиянину ассистировал защитник Лоик Него.

Отметим, что это уже второй гол Кузяева в этом сезоне. Дебютный мяч за «Гавр» полузащитник забил в матче 2-го тура с «Брестом». Правда, тогда гол Кузяева не помог набрать очки. «Гавр» уступил со счётом 1:2.

«Лорьян» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала пять очков за три матча. «Гавр» располагается на 14-й строчке, заработав только два очка. Лидирует «Монако» (10).