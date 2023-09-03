Гол Кузяева вывел «Гавр» вперёд в матче Лиги 1 с «Лорьяном»

В эти минуты проходит матч 4-го тура французской Лиги 1 между «Гавром» и «Лорьяном». Команды проводят игру на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом.
На 53-й минуте встречи российский полузащитник Далер Кузяев открыл счёт и вывел «Гавр» вперёд. Россиянину ассистировал защитник Лоик Него.
Отметим, что это уже второй гол Кузяева в этом сезоне. Дебютный мяч за «Гавр» полузащитник забил в матче 2-го тура с «Брестом». Правда, тогда гол Кузяева не помог набрать очки. «Гавр» уступил со счётом 1:2.
«Лорьян» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2023/2024. Команда набрала пять очков за три матча. «Гавр» располагается на 14-й строчке, заработав только два очка. Лидирует «Монако» (10).
- 3 сентября 2023
-
17:16
-
17:13
-
17:12
-
16:54
-
16:53
-
16:48
-
16:41
-
16:36
-
16:33
-
16:31
-
16:26
-
16:22
-
16:15
-
16:03
-
15:52
-
15:52
-
15:44
-
15:37
-
15:32
-
15:30
-
15:30
-
15:27
-
15:27
-
15:18
-
15:08
-
15:02
-
14:58
-
14:55
-
14:43
-
14:40
-
14:30
-
14:29
-
14:21
-
14:20
-
14:18