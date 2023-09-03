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Капитан «Локомотива» Баринов: ситуация с Изидором мне неинтересна. Я бы так не поступил

Капитан «Локомотива» Баринов: ситуация с Изидором мне неинтересна. Я бы так не поступил
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Полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Баринов высказался по поводу ситуации с сорвавшимся трансфером форварда Вильсона Изидора.

«Честно скажу, мне это неинтересно. Пускай клуб с ним разбирается. Разберутся. Я бы так не поступил», — передаёт слова Баринова корреспондент «Чемпионата» Мария Куцубеева.

Ранее в «Локомотиве» рассказали, что Изидор покинул расположение клуба без согласования с руководством. ФК «Локомотив» в период до закрытия трансферного окна во Франции не получил предложений, которые устраивали бы обе стороны, и призвал нападающего вернуться в Москву. Однако футболист через своего агента выразил желание остаться в Европе и не возвращаться в Россию. Позже агент футболиста рассказал, что Изидор просит клуб отпустить его.

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