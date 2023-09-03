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«Жирона» обыграла «Лас-Пальмас», «Атлетик» и «Мальорка» сыграли вничью

«Жирона» обыграла «Лас-Пальмас», «Атлетик» и «Мальорка» сыграли вничью
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Завершились матчи 4-го тура испанской Примеры — «Жирона» — «Лас-Пальмас», «Мальорка» — «Атлетик».

«Жирона» с минимальным счётом обыграла «Лас-Пальмас», вырвав победу в самой концовке встречи. Единственный мяч забил испанский нападающий Порту на 88-й минуте игры. Результативной передачей отметился защитник Ян Коуту.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

По итогам прошедшего матча «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. «Лас-Пальмас» находится в зоне вылета — на 18-й строчке.

Испания - Примера . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Жирона
Жирона
Окончен
1 : 0
Лас-Пальмас
Лас-Пальмас-де-Гран-Канария
1:0 Порту – 88'    

«Мальорка» и «Атлетик» не забили ни одного мяча, завершив встречу нулевой ничьей. После этой игры «Атлетик» поднялся в зону Лиги чемпионов, замкнув топ-4 испанского чемпионата. «Мальорка» расположилась рядом с зоной вылета — на 17-й позиции.

Испания - Примера . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 17:15 МСК
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Окончен
0 : 0
Атлетик Б
Бильбао
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