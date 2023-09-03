«Жирона» обыграла «Лас-Пальмас», «Атлетик» и «Мальорка» сыграли вничью

Завершились матчи 4-го тура испанской Примеры — «Жирона» — «Лас-Пальмас», «Мальорка» — «Атлетик».
«Жирона» с минимальным счётом обыграла «Лас-Пальмас», вырвав победу в самой концовке встречи. Единственный мяч забил испанский нападающий Порту на 88-й минуте игры. Результативной передачей отметился защитник Ян Коуту.
Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.
По итогам прошедшего матча «Жирона» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании сезона-2023/2024. «Лас-Пальмас» находится в зоне вылета — на 18-й строчке.
«Мальорка» и «Атлетик» не забили ни одного мяча, завершив встречу нулевой ничьей. После этой игры «Атлетик» поднялся в зону Лиги чемпионов, замкнув топ-4 испанского чемпионата. «Мальорка» расположилась рядом с зоной вылета — на 17-й позиции.
- 3 сентября 2023
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