Сутормин: дай бог, чтобы Далер Кузяев перешёл в клуб побольше. Все за него болеем

Нападающий санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, что команда следит за успехами бывшего партнёра Далера Кузяева, перешедшего во французский «Гавр».

«Далер пишет. Он привыкает и осваивается. Мы все за него болеем. Надеюсь, он будет продолжать так же хорошо действовать. Дай бог, чтобы он ещё перешёл в клуб побольше», — передаёт слова Сутормина корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Отметим, что Далер Кузяев сегодня, 3 сентября, забил второй гол за новый клуб в текущем сезоне французской Лиги 1, поразив ворота «Лорьяна в матче 4-го тура. Дебютный мяч за «Гавр» полузащитник забил в матче 2-го тура с «Брестом».

Кузяев перешёл в «Гавр» этим летом. Ранее футболист выступал за санкт-петербургский «Зенит».