Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Кузяева помог «Гавру» обыграть «Лорьян» в матче 4-го тура Лиги 1

Гол Кузяева помог «Гавру» обыграть «Лорьян» в матче 4-го тура Лиги 1
Комментарии

Сегодня, 3 сентября, состоялся матч 4-го тура французской Лиги 1 между «Гавром» и «Лорьяном». Игра проходила на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 53-й минуте встречи российский полузащитник Далер Кузяев открыл счёт и вывел «Гавр» вперёд. Россиянину ассистировал защитник Лоик Него. На 70-й минуте матча 24-летний нападающий Набиль Алиуи увеличил преимущество хозяев до двух мячей. На 90+6-й минуте полузащитник Нолан Мбемба установил итоговый результат встречи.

После этой победы «Гавр» набрал пять очков и поднялся на девятую строчку турнирной таблицы, обойдя «Лорьян» по дополнительным показателям.

Отметим, что это уже второй гол Кузяева в этом сезоне. Дебютный мяч за «Гавр» полузащитник забил в матче 2-го тура с «Брестом». Правда, тогда гол Кузяева не помог набрать очки. «Гавр» уступил со счётом 1:2.

Франция - Лига 1 . 4-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 16:00 МСК
Гавр
Гавр
Окончен
3 : 0
Лорьян
Лорьян
1:0 Кузяев – 53'     2:0 Алиуи – 70'     3:0 Мбемба – 90+6'    
Материалы по теме
Кузяев: адаптация во Франции проходит хорошо, но я скучаю по русской кухне!
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android