Гол Кузяева помог «Гавру» обыграть «Лорьян» в матче 4-го тура Лиги 1

Сегодня, 3 сентября, состоялся матч 4-го тура французской Лиги 1 между «Гавром» и «Лорьяном». Игра проходила на стадионе «Стад Осеан» в Гавре (Франция). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Роменом Лиссоргом. Игра завершилась победой хозяев со счётом 3:0.

На 53-й минуте встречи российский полузащитник Далер Кузяев открыл счёт и вывел «Гавр» вперёд. Россиянину ассистировал защитник Лоик Него. На 70-й минуте матча 24-летний нападающий Набиль Алиуи увеличил преимущество хозяев до двух мячей. На 90+6-й минуте полузащитник Нолан Мбемба установил итоговый результат встречи.

После этой победы «Гавр» набрал пять очков и поднялся на девятую строчку турнирной таблицы, обойдя «Лорьян» по дополнительным показателям.

Отметим, что это уже второй гол Кузяева в этом сезоне. Дебютный мяч за «Гавр» полузащитник забил в матче 2-го тура с «Брестом». Правда, тогда гол Кузяева не помог набрать очки. «Гавр» уступил со счётом 1:2.