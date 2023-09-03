«Динамо» обыграло «Ростов» и поднялось на четвёртое место в РПЛ

Сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.
Москвичи смогли выйти вперёд уже на 10-й минуте первого тайма. Гол с передачи Даниила Фомина забил Денис Макаров. На 34-й минуте ростовчане остались в меньшинстве после удаления форварда Романа Тугарева. Под конец тайма камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамалё удвоил преимущество своей команды. В самом конце второй половины встречи, на 90-й минуте, хозяева смогли отыграть один мяч. После удара Ивана Комарова мяч попал в форварда москвичей Вячеслава Грулёва и залетел в ворота «Динамо». Итоговый счёт — 1:2.
После этой победы в активе бело-голубых стало 14 очков. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ростов» — 11-й с семью очками.
- 3 сентября 2023
-
23:13
-
23:03
-
22:59
-
22:49
-
22:41
-
22:37
-
22:37
-
22:26
-
22:23
-
22:22
-
22:02
-
22:02
-
21:55
-
21:48
-
21:47
-
21:42
-
21:36
-
21:36
-
21:34
-
21:19
-
21:17
-
21:07
-
21:02
-
20:57
-
20:50
-
20:48
-
20:48
-
20:45
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:37
-
20:35
-
20:33
-
20:32