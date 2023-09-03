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«Динамо» обыграло «Ростов» и поднялось на четвёртое место в РПЛ

«Динамо» обыграло «Ростов» и поднялось на четвёртое место в РПЛ
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Сегодня, 3 сентября, состоялся матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ростов» и московское «Динамо». Команды играли на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым (Санкт-Петербург). Стартовый свисток прозвучал в 20:00 мск.

Москвичи смогли выйти вперёд уже на 10-й минуте первого тайма. Гол с передачи Даниила Фомина забил Денис Макаров. На 34-й минуте ростовчане остались в меньшинстве после удаления форварда Романа Тугарева. Под конец тайма камерунский нападающий «Динамо» Муми Нгамалё удвоил преимущество своей команды. В самом конце второй половины встречи, на 90-й минуте, хозяева смогли отыграть один мяч. После удара Ивана Комарова мяч попал в форварда москвичей Вячеслава Грулёва и залетел в ворота «Динамо». Итоговый счёт — 1:2.

После этой победы в активе бело-голубых стало 14 очков. Команда занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Ростов» — 11-й с семью очками.

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
1 : 2
Динамо М
Москва
0:1 Макаров – 10'     0:2 Нгамалё – 42'     1:2 Грулёв – 90'    
Удаления: Тугарев – 34' / нет
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