«Возникла непонятная ситуация». В ЦСКА высказались о судействе в матче с «Зенитом»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо прокомментировал судейство в матче седьмого тура чемпионата России с «Зенитом» (1:1).
«Мы не будем обращаться в ЭСК, потому что давно внутри сформулировали позицию — обращаться будем только в крайних случаях, когда есть необходимость не просто в рамках беллетристики и ничего не определяющих с точки зрения результата команды обсуждений поднять шум, а когда есть реальная необходимость защитить своего игрока, как это было в случаях со «Спартаком» и «Ахматом». Когда это делается просто, чтобы поспорить, мы не считаем нужным клубу такой подход.
Но, действительно, возникла непонятная ситуация, когда боковой арбитр поднял флажок и показал, что мяч ушёл от игрока Зенита и должен быть удар от ворот. Это видел Игорь Владимирович Акинфеев и многие другие игроки, но Павел Кукуян показал в этот же момент на угловой, и он сразу был разыгран, хотя лайнсмен показывал в тот же момент совершенно другое решение, и последовала неразбериха. Как говорят, бригада успела между собой поспорить и далее на поле, во время матча и после, но увы, по итогу данная проблема из-за дискоммуникации стала нашей. Как сказал в раздевалке Владимир Валентинович, это футбол», — приводит слова Брейдо РИА Новости Спорт.
На данный момент ЦСКА занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата России, записав в свой актив 11 очков. «Зенит», в свою очередь, занимает второе место.
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