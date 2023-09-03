Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Осасуна — Барселона. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

ЦСКА — «Зенит» — 1:1, разбор потасовки в конце, Алип, Заболотный, Вендел, Барриос, Мендес, мнение судьи Игоря Федотова

«Вопрос только к одному человеку». Почему у ЦСКА и «Зенита» никого не удалили за потасовку
Никита Паглазов Максим Пахомов
,
ЦСКА — «Зенит» — 1:1, разбор
Комментарии
Судья Игорь Федотов считает, что Кукуян справился с работой.

ЦСКА и «Зенит» подарили яркий матч в 7-м туре РПЛ. Команды сыграли вничью и закрутили интригу в турнирной таблице (особенно относится к петербуржцам). Но главное безумие началось в конце, после ответного гола «Зенита». Что произошло между игроками сине-бело-голубых и армейцев?

МИР Российская Премьер-лига . 7-й тур
03 сентября 2023, воскресенье. 17:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 Заболотный – 4'     1:1 дос Сантос – 88'    

Дуглас Сантос на 88-й минуте забил ответный гол «Зенита», воспользовавшись отскоком после углового. Но не все игроки гостей бросились поздравлять бразильца. Полузащитник Вендел побежал выяснять отношения с чилийским игроком ЦСКА Виктором Мендесом. Позже к нему присоединился Вильмар Барриос. А со стороны армейцев – Виктор Давила и Саша Зделар. Футболисты обеих команд потолкались, а позже к ним присоединились и другие. В итоге мини-конфликт чуть не перерос в драку. В дело вмешались судьи, Игорь Акинфеев на правах капитана ЦСКА что-то активно объяснял главному арбитру Павлу Кукуяну и его помощникам. Но по итогам инцидента судья не наказал никого жёлтой или красной карточками.

Эксперт «Чемпионата», экс-арбитр Игорь Федотов отмечает, что претензии по конфликту есть только к помощнику Кукуяна: «Вопросы в этой потасовке есть только к одному человеку – плохо повёл себя в первом моменте помощник Кукуяна. Зачем-то позвал Кукуяна и, видимо, начал говорить, что нужно удалять Барриоса. Он только всех запутал. Когда не надо лезть – не надо лезть. Но помощники иногда любят почувствовать себя важными, хотя тут человеку надо было просто смотреть за действиями Кукуяна».

Но самый «огонь» произошёл в следующем эпизоде. Страхиня Эракович в эталонном подкате выбил мяч у Милана Гаича. Болельщикам и игрокам ЦСКА показалось, что это пенальти. Форвард армейцев Антон Заболотный вступил в перепалку с Дугласом Сантосом, а защищать своего игрока бросился Нуралы Алип. И в секунду на поле началась массовая потасовка. Особенно выделялись как раз Заболотный и Алип. Если бы не футболисты между ними, то, вероятно, на поле действительно случилась бы драка – настолько эмоциональны были Антон и Нуралы. Кукуян в итоге назначил только угловой.

Игорь Федотов так оценил работу судьи встречи в концовке.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
футбольный судья

«Кукуяна за концовку матча стоит похвалить. Он справился со всеми потасовками и разборками. Конечно, можно было начать раздавать карточки направо и налево. Но зачем? Он спокойно посмотрел, что было, что никто никого не убил, в конце раздал несколько жёлтых. Если бы Паша полез всех удалять направо и налево, то были бы разговоры: почему удалили одного, а не удалили второго и так далее. А так всё закончилось хорошо. Не забывайте, это матч повышенной опасности, это не игра «Факела» и «Крыльев». Здесь до последнего лучше не давать карточки, если можно не давать. Кукуян всё сделал правильно, ведь никто друг друга не переубивал».

А как вам работа Кукуяна: стоило ли удалять кого-то из футболистов ЦСКА и «Зенита» и почему?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android