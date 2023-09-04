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Семак высказался о массовой стычке между футболистами «Зенита» и ЦСКА

Семак высказался о массовой стычке между футболистами «Зенита» и ЦСКА
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал массовую потасовку игроков клуба с футболистами ЦСКА (1:1) во время матча седьмого тура чемпионата России.

«Стычки игроков в конце? Это была концовка матча, чувствовалась ответственность за результат, эмоции захлестывали. Те решения, которые принимались, были не всегда очевидные. Думаю, по судейству будут разбирать те моменты, которые есть. Вмешиваться или не вмешиваться VAR… На мой взгляд, очень сложные моменты были. Они будут разбираться, не хочу много об этом говорить», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

В концовке матча ЦСКА — «Зенит» после падения защитника армейцев Милана Гаича в штрафной гостей на поле возникла массовая потасовка. Главный арбитр встречи Павел Кукуян не стал наказывать зачинщиков драки красными карточками.

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