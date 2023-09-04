Энрике оценил связку Мбаппе и Витиньи после разгромной победы «ПСЖ» в матче с «Лионом»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал победу команды в матче четвёртого тура чемпионата Франции с «Лионом» (4:1). В составе победителей дубль оформил Килиан Мбаппе и по разу отличились Ашраф Хакими и Марко Асенсио.
«Да, результат очень хороший, и настрой команды безупречен, но впереди еще долгий путь и многое нужно улучшить. Но я доволен амбициями и индивидуальностью команды. Связь между Мбаппе и Витиньей? Мы всё ещё переживаем период период, когда мы узнаем игроков, чего мы хотим и к чему стремимся. Но ясно, что когда вы собираете вместе высококлассных игроков, происходят великие вещи», — приводит слова Энрике официальный сайт клуба.
После четырёх туров «ПСЖ» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, набрав 8 очков.
Мбаппе утешил болельщицу, которой разбил нос
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