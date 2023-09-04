Мичел: Довбик всё ещё находится в процессе адаптации

Главный тренер «Жироны» Мичел поделился мнением об игре украинского форварда команды Артёма Довбика в последних матчах.
«Он всё ещё находится в процессе адаптации, но это игрок, держащий мяч спиной к воротам и обеспечивающий непрерывность. Нам нужно от него больше, потому что он делает очень хорошие открывания.
Довбик понимает, что мы должны использовать его в своих интересах. Он очень важный игрок для нас как с точки зрения непрерывности, так и с точки зрения глубины», — приводит слова Мичела Mundo Deportivo.
В 4 матчах за «Жирону» в этом сезоне Довбик забил 1 гол. Все разы он выходил на поле со скамейки запасных.
Напомним, контракт украинского игрока с «Жироной» подписан на пять лет. Довбик является воспитанником «Днепра», в составе которого в предыдущем сезоне он провёл 39 матчей, отметившись 29 голами и став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.
- 4 сентября 2023
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