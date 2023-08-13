Довбик – лучший игрок «Жироны» в матче с «Сосьедадом» по версиям WhoScored и SofaScore

WhoScored и SofaScore оценили игру участников матча стартового тура Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Жирона» (1:1). Наивысшую оценку в составе гостей получил новичок команды Артём Довбик – 7,2 и 7,3 соответственно.

За 26 минут на поле Довбик забил гол, нанёс один удар по воротам, провёл одну удачную обводку, сделал 11 касаний мяча, отдал две точные передачи из пяти (40%), в том числе одну ключевую, выиграл одно верховое единоборство из четырёх и совершил один отбор мяча. Коэффициент ожидаемых голов (xG) составил 0,48.

Игру Виктора Цыганкова порталы оценили в 6,9 и 7,1 соответственно.

Напомним, контракт украинского игрока с «Жироной» подписан на пять лет. Довбик является воспитанником «Днепра», в составе которого в предыдущем сезоне он провёл 39 матчей, отметившись 29 голами и став лучшим бомбардиром чемпионата Украины.