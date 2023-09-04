Деклан Райс: «Ман Сити» выиграл 4 матча, победить «МЮ» было обязательно

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в четвёртом туре АПЛ.

«Ман Сити» выиграл четыре матча из четырёх. Если бы мы не выиграли, то отставали бы на 5 очков. Победить было обязательно. Начать с трёх побед и ничьей – это хорошо.

Я хорошо начал в «Арсенале», но могу сделать гораздо больше», – приводит слова Райса BBC.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс провёл дебютный гол в новой команде. Гол хавбека, забитый рикошетом от опытного Джонни Эванса, принёс «канонирам» победу в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Отметим, что переход 24-летнего Райса из «Вест Хэма» обошёлся «Арсеналу» в € 122 млн — это трансферный рекорд не только для «Арсенала», но и для всех игроков Великобритании.