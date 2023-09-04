Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Деклан Райс: «Ман Сити» выиграл 4 матча, победить «МЮ» было обязательно

Деклан Райс: «Ман Сити» выиграл 4 матча, победить «МЮ» было обязательно
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник «Арсенала» Деклан Райс прокомментировал победу над «Манчестер Юнайтед» (3:1) в четвёртом туре АПЛ.

«Ман Сити» выиграл четыре матча из четырёх. Если бы мы не выиграли, то отставали бы на 5 очков. Победить было обязательно. Начать с трёх побед и ничьей – это хорошо.

Я хорошо начал в «Арсенале», но могу сделать гораздо больше», – приводит слова Райса BBC.

Полузащитник лондонского «Арсенала» Деклан Райс провёл дебютный гол в новой команде. Гол хавбека, забитый рикошетом от опытного Джонни Эванса, принёс «канонирам» победу в матче 4-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед» (3:1).

Отметим, что переход 24-летнего Райса из «Вест Хэма» обошёлся «Арсеналу» в € 122 млн — это трансферный рекорд не только для «Арсенала», но и для всех игроков Великобритании.

Материалы по теме
Такой дебютный гол за «Арсенал» Райс запомнит на всю жизнь
Такой дебютный гол за «Арсенал» Райс запомнит на всю жизнь
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android