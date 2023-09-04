Артета: говорил Хаверцу, что поначалу всё тяжело. Мне тоже было тяжело покорить свою жену

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета использовал аналогию из собственного брака, когда советовал Каю Хаверцу, как начать свою карьеру в лондонской команде.
«Я сказал Хаверцу: «Сначала всё тяжело. Когда я познакомился со своей женой, сначала было трудно покорить её. Это было тяжело, я должен был попытаться прислать ей сообщение, и идти, и идти. А в конце она сказала: «Да, мы можем быть вместе». Это прекрасно», – приводит слова Артеты EPL Bible.
Хаверц перешёл в «Арсенал» из «Челси» в конце июня. В сезоне-2022/2023 на счету Хаверца 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами. С «аристократами» 24-летний форвард выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.
- 4 сентября 2023
-
06:50
-
06:45
-
06:37
-
06:26
-
06:10
-
05:56
-
05:55
-
05:51
-
05:46
-
05:45
-
05:42
-
05:03
-
04:43
-
04:38
-
04:27
-
04:22
-
04:15
-
04:14
-
03:49
-
03:42
-
03:37
-
03:05
-
02:57
-
02:34
-
02:33
-
02:18
-
01:58
-
01:58
-
01:49
-
01:42
-
01:38
-
01:32
-
01:15
-
00:58
-
00:55