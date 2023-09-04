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Артета: говорил Хаверцу, что поначалу всё тяжело. Мне тоже было тяжело покорить свою жену

Артета: говорил Хаверцу, что поначалу всё тяжело. Мне тоже было тяжело покорить свою жену
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета использовал аналогию из собственного брака, когда советовал Каю Хаверцу, как начать свою карьеру в лондонской команде.

«Я сказал Хаверцу: «Сначала всё тяжело. Когда я познакомился со своей женой, сначала было трудно покорить её. Это было тяжело, я должен был попытаться прислать ей сообщение, и идти, и идти. А в конце она сказала: «Да, мы можем быть вместе». Это прекрасно», – приводит слова Артеты EPL Bible.

Хаверц перешёл в «Арсенал» из «Челси» в конце июня. В сезоне-2022/2023 на счету Хаверца 47 матчей за «Челси» во всех турнирах, в которых он отметился девятью голами. С «аристократами» 24-летний форвард выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 55 млн.

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