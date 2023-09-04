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Гави стал самым молодым игроком в истории «Барселоны», достигший 100 матчей за клуб

Испанский полузащитник «Барселоны» Гави вновь вошёл в историю клуба.

100-м матчем для футболиста стала игра 4-го тура испанской Ла Лиги с «Осасуной». Матч завершился победой каталонцев со счётом 2:1.

Гави достиг этой отметки в возрасте 19 лет и 28 дней, став самым молодым игроком в истории клуба, кому удалось провести 100 матчей.

Гави является воспитанником академии «Барселоны». За основную команду сине-гранатовых игрок дебютировал в матче чемпионата Испании с «Хетафе» 29 августа 2021 года. Вместе с каталонцами 18-летний полузащитник стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка этой страны в сезоне-2022/2023.

По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Испании составляет € 90 млн. Нынешний контракт с каталонцами рассчитан до 30 июня 2026 года.