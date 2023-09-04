«Барса» выдала невнятный матч. Даже с дебютом двух топ-новичков

В чемпионате Испании «Барселона» продолжает гнаться за «Реалом». Мадридцы – единственная команда Ла Лиги, которая набрала 12 очков в четырёх стартовых турах. Каталонцы старались не допустить увеличения отставания, а для этого нужно было побеждать в этом туре «Осасуну».

Матч в Памплоне начался убойно. На первой же минуте «Барса» обязана была открывать счёт. После навеса в штрафную и скидки Гюндогана мяч отскочил к де Йонгу. Тот зарядил в штангу, а затем уже Левандовски не попал по пустым воротам. Шикарная возможность.

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Такое ощущение, что после этого с «Барселоной» что-то случилось. Следующие 45 минут гости хоть и держали мяч 73% времени, но не создали практически ничего. Владение получалось абсолютно стерильным. И символично, как на 45+1-й минуте был открыт счёт.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Гюндоган навесил с углового к линии вратарской, где Кунде прямым ударом головой пробил в дальний угол. Классный гол, но далеко не перепасовка низом, чего можно было ждать от каталонцев. Кстати, это уже вторая голевая передача для новичка «Барселоны», который ранее красиво ассистировал Педри.

В матче было столько борьбы, что в начале второго тайма случилась достаточно необычная травма. У Гави пошла кровь из уха после того, как футболисту въехали по голове. Из-за этого воспитаннику «Барсы» даже пришлось покинуть поле на какое-то время.

Гави Фото: Скриншот

Было видно, что у гостей получается далеко не всё, и на 59-й минуте Хави полностью обновил правый фланг. Вместо Ламина Ямала и Серхи Роберто вышли Ферран Торрес и Жоау Канселу. Затем дебютировал ещё один Жоау – Феликс. Опасности с правого фланга стало идти чуть больше, но забила как раз «Осасуна»! Мощный удар получился у Авилы – мяч зашёл с рикошетом от штанги. Тер Штеген даже не стал прыгать.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Однако «Барселоне» удалось спастись. Помог пенальти, который заработал Левандовски. Его в штрафной немного зацепил рукой Катена. Поляк почувствовал возможность упасть и воспользовался случаем. Когда Левандовски уже поставил мяч на «точку» и был готов бить, главный судья показал, что нужно глянуть эпизод на видео. Де Йонг встал на пути у судьи (похоже, отговаривал пересматривать момент) и получил за это жёлтую. Самое забавное, что VAR призвал не отменить пенальти, а удалить защитника «Осасуны». Катена в результате получил красную.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

Полная трансляция матча испанской Примеры доступна в Okko.

На 85-й минуте Левандовски с помощью замедленного разбега дождался, пока вратарь упадёт в одну сторону, а сам пробил в другую. После этого «Барселоне» пришлось нервно доигрывать матч с выносами мяча куда подальше. Судья добавил ко второму тайму 10 минут и дал Бальде жёлтую за затяжку времени, но затем не назначил опасный штрафной в пользу «Осасуны», хотя эпизод был похож на случай с падением Левандовского.

Тяжелая победа «Барселоны», после которой Хави будет о чём подумать во время паузы на игры сборных. С другой стороны, «Реал» в этом туре победный гол забил вообще на 90+5-й минуте.