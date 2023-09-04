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Полиция расследует предполагаемое нападение на Роя Кина на стадионе «Эмирейтс»

Британская полиция расследует предполагаемое нападение на бывшего футболиста Роя Кина на стадионе «Эмирейтс» во время воскресной победы «Арсенала» над «Манчестер Юнайтед» (3:1).

«Насколько мы понимаем, полиция расследует предполагаемое нападение со стороны представителя общественности, непосредственно предшествовавшее распространённым в социальных сетях кадрам. На показанных кадрах Майка Ричардс действовал, чтобы разрядить ситуацию», — приводит слова представителя Sky Sports сайт BBC.

В социальных сетях распространились кадры, на которых эксперты Sky Sports Майка Ричардс и Рой Кин участвовали в потасовке с человеком. Сообщается, что жертвой нападения стал именно бывший капитан «Юнайтед» Кин.

В заявлении столичной полиции говорится: «Полиция расследует нападение, которое предположительно произошло на стадионе «Эмирейтс» во время матча «Арсенал» – «Манчестер Юнайтед» в воскресенье, 3 сентября. Никаких арестов не было, расследование продолжается».