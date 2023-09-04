Шесть новых игроков вызваны в сборную России

В списке вызванных на сентябрьский сбор национальной команды футболистов произошли изменения, сообщает пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.
Помимо Эдгара Севикяна, подготовку к матчам с Египтом (7 и 11 сентября) и Катаром (12 сентября) по медицинским причинам пропустят Евгений Морозов, Владимир Хубулов, Сергей Бабкин, Никита Кривцов и Александр Черников.
Вместе с тем тренерский штаб национальной команды дополнительно вызвал на сбор шесть игроков. Это Михаил Кержаков, Александр Коваленко (оба — «Зенит», Санкт-Петербург), Никита Салтыков, Владислав Шитов (оба — «Крылья Советов», Самара), Данила Прохин («Ростов», Ростов-на-Дону) и Даниил Кузнецов («Рубин», Казань).
Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начнётся в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника.
- 4 сентября 2023
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