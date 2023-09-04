Мостовой: Абаскаль как был ноунеймом, так и останется. Я всё сказал полтора года назад
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Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о нынешнем главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале. Мостовой назвал испанского специалиста ноунеймом и признался, что не понимает его назначения на пост наставника московского клуба.
«Про Абаскаля я всё сказал ещё полтора года назад. Кто это? Мне никто не смог ответить. Я остаюсь при своём мнении. У него всё хорошо: зарплата вовремя, деньги большие, работает и получает удовольствие.
Я не понимаю назначения Абаскаля изначально. Другое дело, что одно время все кричали, что всё здорово и замечательно. Для меня Абаскаль как был ноунеймом, так им и останется», — сказал Александр Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
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