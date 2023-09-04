2DROTS вышел в 1/32 финала Пути регионов Кубка России

Сегодня, 4 сентября, состоялся матч 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России между кировским «Динамо» и 2DROTS. Команды играли на плавучем доке ЦСКМС. Стартовый свисток прозвучал в 14:00 по московскому времени.
Москвичи смогли выйти вперёд на 39-й минуте встречи. Гол на свой счёт записал 24-летний полузащитник Станислав Манаев. Во втором тайме, на 64-й минуте, ганский нападающий 2DROTS Годфред Клуцей увеличил преимущество своей команды. Этот гол стал последним в матче. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу медийной команды со счётом 2:0. Отметим, что на 89-й минуте голкипер 2DROTS Дмитрий Сычёв отразил удар с пенальти.
В матче 1/256 финала 2DROTS одолел «Сахалин» из Южно-Сахалинска со счётом 2:0, а в 1/128 финала выиграл у «Мурома» (3:1).
Отметим, что игра между «Динамо» Киров и 2DROTS проходила на платформе для добычи газа «Арктик СПГ-2», которая находится в Баренцевом море. Действующим обладателем Кубка России является московский ЦСКА.
- 4 сентября 2023
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