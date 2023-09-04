Бускетс — о скандале с Рубиалесом: не терплю и не соглашаюсь с поведением президента

Футболист «Интер Майами» Серхио Бускетс выразил поддержку футболистке сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которая попала в сексистский скандал после того, как её на церемонии награждения финала женского чемпионата мира по футболу – 2023 поцеловал президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.

«Я придерживаюсь той же позиции, что и все остальные. Не терплю и не соглашаюсь с поведением президента. Я полностью поддерживаю Дженни и всех игроков сборной», — приводит слова Бускетса Relevo.

Напомним, ранее ФИФА временно отстранила Рубиалеса с должности президента испанской федерации футбола.

В поддержку Эрмосо высказались множество коллег и известных личностей, включая испанских легенд Хави и Андреаса Иньесту.