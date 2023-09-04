Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бускетс — о скандале с Рубиалесом: не терплю и не соглашаюсь с поведением президента

Бускетс — о скандале с Рубиалесом: не терплю и не соглашаюсь с поведением президента
Комментарии

Футболист «Интер Майами» Серхио Бускетс выразил поддержку футболистке сборной Испании Дженнифер Эрмосо, которая попала в сексистский скандал после того, как её на церемонии награждения финала женского чемпионата мира по футболу – 2023 поцеловал президент Королевской испанской футбольной федерации Луис Рубиалес.

«Я придерживаюсь той же позиции, что и все остальные. Не терплю и не соглашаюсь с поведением президента. Я полностью поддерживаю Дженни и всех игроков сборной», — приводит слова Бускетса Relevo.

Напомним, ранее ФИФА временно отстранила Рубиалеса с должности президента испанской федерации футбола.

В поддержку Эрмосо высказались множество коллег и известных личностей, включая испанских легенд Хави и Андреаса Иньесту.

Материалы по теме
«У истины только один путь». Рубиалес отреагировал на решение TAD
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android