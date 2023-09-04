Шамиль Газизов: хотелось бы, чтобы Кокорин подтвердил свой уровень в Италии

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о перспективах нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина в итальянском чемпионате. Он считает, что российский форвард должен стараться закрепиться в Серии А.

«Итальянский чемпионат — топовый, в «Фиорентине» конкуренция мощнейшая, Саше нужно терпеть и ждать своего шанса. Я был бы рад, если бы он заиграл именно в «Фиорентине». В «Арисе» он показал свой класс, и хотелось бы, чтобы Кокорин подтвердил свой уровень в Италии», — приводит слова Газизова «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Кокорин выступал за кипрский «Арис» на правах аренды. Он провёл 29 матчей в чемпионате Кипра, в которых отметился 13 голами. Контракт игрока с «Фиорентиной» действует до конца июня 2024 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 1 млн. В прошлый четверг Кокорин впервые за полтора года сыграл за «фиалок» в официальном матче.