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Сенников: поведению Изидора нет оправданий. Футболист не должен так себя вести

Сенников: поведению Изидора нет оправданий. Футболист не должен так себя вести
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Бывший футболист Дмитрий Сенников высказался о ситуации с нападающим «Локомотива» Вильсоном Изидором. Напомним, форвард без разрешения руководства «Локомотива» улетел во Францию и не собирается возвращаться.

«Меня удивляет такое поведение. У него же контракт. Футболист не должен так себя вести. Понятно, что могут быть какие-то конфликты: ты можешь быть недоволен тем, что не играешь. Но тебе за это платят деньги — ты должен отрабатывать контракт. Такому поведению оправданий нет.

Сейчас небольшой перерыв на матчи сборных. Возможно, какой-то штраф и Изидор опомнится и вернётся. Но трансферное окно в Европе закрыто — куда он уйдёт в Европе? Ему придётся вернуться», — сказал Сенников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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