Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Живоглядов считает, что крутость Сергея Юрана в его харизме

Дмитрий Живоглядов считает, что крутость Сергея Юрана в его харизме
Комментарии

Защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов рассказал об адаптации в нижегородском клубе, а также высказался о главном тренере команды Сергее Юране.

«Всё хорошо, адаптация прошла быстро, идеально. Только положительные эмоции.

В чём заключается крутость тренера Сергея Юрана? Харизма, это главное. Если брать футбольные знания — он сам играл на высоком уровне, эти моменты Сергей Николаевич нам и передаёт. Остаётся только выполнять его установки. Будем это хорошо делать — будет результат», — приводит слова Живоглядова «Матч ТВ».

«Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 10 очков за семь матчей. Лидирует «Краснодар» (17).

Материалы по теме
Юран рассказал, что дал игрокам «Пари НН» пять выходных после победы в матче с «Рубином»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android