Дмитрий Живоглядов считает, что крутость Сергея Юрана в его харизме
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Защитник «Пари Нижний Новгород» Дмитрий Живоглядов рассказал об адаптации в нижегородском клубе, а также высказался о главном тренере команды Сергее Юране.
«Всё хорошо, адаптация прошла быстро, идеально. Только положительные эмоции.
В чём заключается крутость тренера Сергея Юрана? Харизма, это главное. Если брать футбольные знания — он сам играл на высоком уровне, эти моменты Сергей Николаевич нам и передаёт. Остаётся только выполнять его установки. Будем это хорошо делать — будет результат», — приводит слова Живоглядова «Матч ТВ».
«Пари Нижний Новгород» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда набрала 10 очков за семь матчей. Лидирует «Краснодар» (17).
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