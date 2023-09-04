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Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги

Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги
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Завершился матч 8-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко (Владивосток). «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1.

На 26-й минуте отличился защитник «Арсенала» Кирилл Большаков. Через 14 минут преимущество тульской команды увеличил нигерийский нападающий Джонатан Окоронкво. На 58-й минуте нападающий «Тюмени» Евгений Татаринов отыграл один мяч.

«Тюмень» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 13 очков после восьми матчей. Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 12-ю строчку, заработав 10 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (19).

Россия - Мелбет Первая лига . 8-й тур
04 сентября 2023, понедельник. 17:00 МСК
Тюмень
Тюмень
Окончен
1 : 2
Арсенал
Тула
0:1 Большаков – 26'     0:2 Окоронкво – 40'     1:2 Татаринов – 58'    
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