Тульский «Арсенал» на выезде обыграл «Тюмень» в матче Первой лиги
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Завершился матч 8-го тура Мелбет Первой лиги, в котором встречались «Тюмень» и тульский «Арсенал». Команды играли на стадионе «Геолог» в Тюмени. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Андреем Фисенко (Владивосток). «Арсенал» одержал победу со счётом 2:1.
На 26-й минуте отличился защитник «Арсенала» Кирилл Большаков. Через 14 минут преимущество тульской команды увеличил нигерийский нападающий Джонатан Окоронкво. На 58-й минуте нападающий «Тюмени» Евгений Татаринов отыграл один мяч.
«Тюмень» занимает четвёртое место в турнирной таблице Первой лиги. Команда набрала 13 очков после восьми матчей. Благодаря победе «Арсенал» поднялся на 12-ю строчку, заработав 10 очков. Лидирует владикавказская «Алания» (19).
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