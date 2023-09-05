Саудовский «Аль-Шабаб» объявил о подписании Карраско из «Атлетико»

30-летний бельгийский полузащитник Янник Феррейра Карраско перешёл из мадридского «Атлетико» в саудовский «Аль-Шабаб». Об этом сообщают социальные сети нового клуба Карраско.

Бельгиец заключил трёхлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии. Предполагаемая сумма трансфера — € 15 млн.

В прошлом сезоне футболист провёл за мадридский «Атлетико» 35 матчей в рамках испанской Примеры, в которых смог записать на свой счёт семь забитых мячей и три результативные передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Бельгии составляет € 25 млн.

На данный момент «Аль-Шабаб» располагается на предпоследнем месте чемпионата Саудовской Аравии, набрав два очка в семи встречах.