Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Саудовский «Аль-Шабаб» объявил о подписании Карраско из «Атлетико»

Саудовский «Аль-Шабаб» объявил о подписании Карраско из «Атлетико»
Комментарии

30-летний бельгийский полузащитник Янник Феррейра Карраско перешёл из мадридского «Атлетико» в саудовский «Аль-Шабаб». Об этом сообщают социальные сети нового клуба Карраско.

Бельгиец заключил трёхлетний контракт с клубом из Саудовской Аравии. Предполагаемая сумма трансфера — € 15 млн.

В прошлом сезоне футболист провёл за мадридский «Атлетико» 35 матчей в рамках испанской Примеры, в которых смог записать на свой счёт семь забитых мячей и три результативные передачи. По данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока сборной Бельгии составляет € 25 млн.

На данный момент «Аль-Шабаб» располагается на предпоследнем месте чемпионата Саудовской Аравии, набрав два очка в семи встречах.

Материалы по теме
Кто потратил на трансферы больше всех? С АПЛ и саудовцами может конкурировать только «ПСЖ»
Кто потратил на трансферы больше всех? С АПЛ и саудовцами может конкурировать только «ПСЖ»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android