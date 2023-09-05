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Фёдор Чалов примерил на себя роль вратаря во время тренировки сборной России

Фёдор Чалов примерил на себя роль вратаря во время тренировки сборной России
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Сборная России начала тренировочный процесс в рамках подготовки к товарищеским матчам со сборной Катара и олимпийской командой Египта.

На одной из тренировок роль вратаря на себя примерил нападающий ЦСКА Фёдор Чалов. Этой фотографией поделилась пресс-служба сборной России в своём телеграм-канале.

Фото: Сборная России

Чемпионат России прерывается на матчи национальных команд. Напомним, главный тренер сборной России Валерий Карпин вызвал 49 футболистов на сентябрьский тренировочный сбор, который начался в Новогорске 4 сентября и продлится до 12 сентября. Кроме товарищеского матча с командой Катара, сборная России проведёт две игры с олимпийской сборной Египта, в которых возраст команды будет соответствовать возрасту соперника.

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