«Фиорентина» объявила о переходе Кокорина в «Арис»

Итальянская «Фиорентина» на своём официальном сайте объявила о переходе российского форварда Александра Кокорина в кипрский «Арис». Нападающий присоединится к команде из Лимасола на правах аренды.
Напомним, Кокорин выступал за «Арис» в прошлом сезоне на правах аренды. Права на россиянина по-прежнему принадлежат флорентинской «Фиорентине».
Александр — воспитанник московского «Динамо». В своей карьере нападающий успел поиграть также за «Зенит», «Сочи» и московский «Спартак». Кроме того, россиянин числился в «Анжи», но не провёл за махачкалинский клуб ни одного матча.
В минувшем сезоне Кокорин отыграл 27 матчей за «Арис» в рамках внутреннего первенства и забил 13 голов. 32-летнего форварда признали лучшим игроком сезона-2022/2023, а «Арис» стал чемпионом Кипра. Летом Александр вернулся в «Фиорентину».
- 5 сентября 2023
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