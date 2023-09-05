RFEF принесла извинения всему футбольному миру из-за скандала вокруг Рубиалеса

Федерация футбола Испании (RFEF) извинилась перед всем футбольным миром за скандал теперь уже экс-главы организации Луиса Рубиалеса.

«Королевская федерация футбола Испании в лице своего президента господина Педро Рочи считает необходимым принести самые искренние извинения всему мировому футболу, футбольным организациям, футболистам и футболисткам, и особенно игрокам женских сборных Испании и Англии, а также болельщикам во всём мире за совершенно неприемлемое поведение своего высшего официального представителя во время финала женского чемпионата мира — 2023.

Его поведение ни в коей мере не соответствует ценностям испанского общества в целом, его институтов, его представителей, его спортсменов и спортивных чиновников. Испанское общество является примером толерантности и гражданственности во всех социальных и политических сферах.

В последние несколько дней это благородство и международный престиж нашего общества и нашего спорта были омрачены действиями Луиса Рубиалеса. Был нанесён огромный ущерб испанскому футболу, испанскому спорту, испанскому обществу и ценностям футбола и спорта.

RFEF хотела бы выразить глубочайшее сожаление в связи с произошедшим», — сказано в большом заявлении RFEF.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.