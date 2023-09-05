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Наставник женской сборной Испании будет уволен после победного ЧМ из-за скандала Рубиалеса

Наставник женской сборной Испании будет уволен после победного ЧМ из-за скандала Рубиалеса
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Главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда будет уволен со своей должности после победы на чемпионате мира — 2023. Дело в том, что Вильда поддерживает отстранённого главу RFEF Луиса Рубиалеса, который попал в скандал из-за поцелуя с футболисткой. Теперь Высший спортивный совет Испании намерен произвести структурные изменения в футбольной федерации, чтобы избавиться от сторонников Рубиалеса, информирует COPE.

Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.

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