Наставник женской сборной Испании будет уволен после победного ЧМ из-за скандала Рубиалеса

Главный тренер женской сборной Испании Хорхе Вильда будет уволен со своей должности после победы на чемпионате мира — 2023. Дело в том, что Вильда поддерживает отстранённого главу RFEF Луиса Рубиалеса, который попал в скандал из-за поцелуя с футболисткой. Теперь Высший спортивный совет Испании намерен произвести структурные изменения в футбольной федерации, чтобы избавиться от сторонников Рубиалеса, информирует COPE.
Напомним, Луис Рубиалес угодил в сексистский скандал после церемонии награждения победителей чемпионата мира по футболу среди женщин. Функционер схватил за голову и страстно поцеловал в губы футболистку Дженни Эрмосо. Комментируя этот эпизод в соцсетях, Эрмосо подчеркнула, что ей не понравилось то, что сделал Рубиалес. Инцидент вызвал жаркие споры в футбольном сообществе. Сам Рубиалес заявил, что «это был момент, когда двое друзей праздновали победу». Позже в Сети появились снимки, на которых видно, как Рубиалес сделал неприличный жест, схватившись за свой детородный орган. Это стало ещё одним поводом для критики функционера.
- 5 сентября 2023
-
12:04
-
11:59
-
11:49
-
11:45
-
11:44
-
11:43
-
11:40
-
11:33
-
11:30
-
11:29
-
11:23
-
11:23
-
11:13
-
11:04
-
10:56
-
10:53
-
10:43
-
10:42
-
10:30
-
10:21
-
10:15
-
10:08
-
09:59
-
09:47
-
09:45
-
09:43
-
09:30
-
09:29
-
09:25
-
09:11
-
07:56
-
06:44
-
06:30
-
06:08
-
06:05