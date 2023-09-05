Агент Тюкавина: здоровье на первом месте. Костя ещё сыграет за сборную России

Футбольный агент Алексей Сафонов, представляющий интересы нападающего московского «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о том, почему игрок покинул расположение сборной России.
«Костю решили поберечь на товарищеских играх, а уже в следующем туре против «Пари НН» он будет играть. В этом нет ничего страшного. Посмотрите, сколько футболистов вызвали! В сборной посчитали целесообразным взять паузу. Тем более если бы были это ещё отборочные игры. А в товарищеских матчах сам Карпин, который играл на высоком уровне в Европе, понимает, что здоровье на первом месте.
Вы поймите, Костя за сборную ещё успеет сыграть. Ему 21 год, а он сыграл с «Ростовом» сотую игру за «Динамо». А Смолов сыграл за «Динамо» 108, и ему 34 года. Давайте пятилетку за один день не будем делать. Самое главное — здоровье. Остальное всё будет нормально», – приводит слова Сафонова Sport24.
Напомним, ранее появилась информация о том, что Тюкавин и защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев покинули состав сборной России в связи с травмами.
- 5 сентября 2023
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