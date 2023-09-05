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Определился возможный соперник «Манчестер Сити» на клубном чемпионате мира

Сегодня, 5 сентября, в Джидде (Саудовская Аравия) прошла жеребьёвка клубного чемпионата мира по футболу – 2023. Действующий победитель Лиги чемпионов «Манчестер Сити» узнал своего соперника.

Английскому «Манчестер Сити» в полуфинале турнира предстоит сыграть с победителем матча мексиканского «Леона» и японского «Урава Ред Даймондс».

В другой половине сетки в первом раунде турнира свой путь начнут саудовский «Аль-Иттихад» и новозеландский «Окленд Сити», победитель этого противостояния сыграет с саудовским «Аль-Ахли».

Также за место во втором полуфинале будут сражаться аргентинский «Бока Хуниорс» и бразильский «Палмейрас». Победитель этого противостояния встретится с обладателем Кубка Либертадорес, в финале которого сыграют бразильские «Интернасьонал» и «Флуминенсе».