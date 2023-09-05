Амрабат будет выступать за «Манчестер Юнайтед» под 4-м номером

Новичок «Манчестер Юнайтед» полузащитник Софьян Амрабат определился с игровым номером. Марокканец будет выступать за «красных дьяволов» в футболке с номером 4. Об этом сообщает пресс-служба английского клуба.

Фото: manutd.com

Напомним, Софьян Амрабат перешёл в «Манчестер Юнайтед» на правах аренды и подписал соглашение с командой до июня 2024 года. «Красные дьяволы» заплатили «фиалкам» € 10 млн. Арендное соглашение предусматривает право выкупа хавбека в июне 2024 года за € 20 млн плюс дополнительные € 5 млн.

В сезоне-2022/2023 на счету Амрабата 49 матчей за «Фиорентину» во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, составляет € 30 млн.