Появилось фото актёра Николая Фоменко в образе Константина Бескова

Продюсерский центр Сергея Шишкарёва «Сделано в «Дело» показал как выглядит актёр Николай Фоменко в роли Константина Бескова в фильме о футболисте «Спартака» и сборной СССР Фёдоре Черенкове. Фотография была опубликована в телеграм-канале «Федя. Народный футболист».
Фото: Телеграм-канал «Федя. Народный футболист»
Сам фильм так и будет называться — «Федя. Народный футболист». Съёмки этой картины проходят сейчас в Беларуси и ориентировочно завершатся в сентябре 2023 года. Помимо Фоменко в фильме примут участие такие актёры, как Борис Щербаков, Станислав Румянцев, Александра Дроздова и другие.
Напомним, Черенков умер в 2014 году в 55 лет. Выступая за красно-белых, он трижды побеждал в чемпионате СССР и один раз выиграл чемпионат России. Является призёром Олимпийских игр 1980 года. В общей сложности легендарный футболист провёл за «Спартак» 400 матчей.
- 6 сентября 2023
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