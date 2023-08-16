В Москве появились улицы в честь Бескова, Черенкова, Озерова и Старостиных

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём телеграм-канале сообщил, что несколько улиц столицы получили названия в честь бывших игроков, тренеров и руководителей «Спартака».
Улицы, в честь видных деятелей московского «Спартака»
Фото: Телеграм-канал Сергея Собянина
«Восемь улиц, два бульвара и набережная в районе Покровское-Стрешнево получили названия. Их выбрали москвичи. Четыре улицы названы в честь выдающихся спортсменов, тренеров и руководителей футбольного клуба «Спартак»: ул. Братьев Старостиных, ул. Константина Бескова, ул. Фёдора Черенкова, ул. Николая Озерова», — написал Собянин.
Все эти улицы располагаются рядом со стадионом московской команды. Также в районе Тушино будут следующие улицы: ул. Спортивной Авиации, ул. Виражная, ул. Аэроклубная, ул. Пилотажная, Небесный бульвар и Чкаловский бульвар.
- 16 августа 2023
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