Президент «ПСЖ» Аль-Хелаифи: Мбаппе — невероятный игрок и фантастический человек

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи поделился своим мнением о нападающем парижского клуба Килиане Мбаппе.

«Килиан Мбаппе — невероятный игрок и фантастический человек. Команда ещё никогда не была такой сплочённой, как на поле, так и за его пределами», – передаёт слова Аль-Хелаифи Record Portugal.

Напомним, этим летом стало известно, что 24-летний Мбаппе отказался от опции автоматического продления контракта с парижским клубом на сезон-2024/2025, что вызвало слухи о возможном уходе форварда из клуба этим летом или через год на правах свободного агента.

Контракт Мбаппе с «ПСЖ» истекает в июне 2024 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает нападающего в € 180 млн. В нынешнем сезоне французский нападающий сыграл в 3 матчах Лиги 1, в которых забил пять голов.