Президент РФС Дюков посетил тренировку сборной России на сентябрьских сборах
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Президент Российского футбольного союза(РФС) Александр Дюков посетил тренировку сборной России на сентябрьских учебно-тренировочных сборах.
«Александр Дюков посетил тренировку сборной России в Новогорске. Президент РФС побывал на сборах национальной команды и пообщался с тренерским штабом и игроками», — написала пресс-служба РФС в телеграм-канале, прикрепив фотографии Дюкова с тренировки.
Напомним, учебно-тренировочные сборы сборной России стартовали 4 сентября в Новогорске и продлятся до 12 сентября. 30 августа тренерский штаб национальной команды России по футболу, возглавляемый Валерием Карпиным, вызвал на сентябрьские учебно-тренировочные сборы 49 игроков. Россиянам предстоит провести несколько товарищеских матчей.
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