Тюкавин и Караваев покинули расположение сборной России

Глава медицинской службы сборной России по футболу Владимир Хайтин рассказал о том, почему нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев покинули состав национальной команды.

«Из-за перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Караваева в расположение клуба для полноценного восстановления.

Повреждение Константина Тюкавина, полученное в матче с «Ростовом» в рамках Российской Премьер-Лиги, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», – приводит слова Владимира Хайтина официальный телеграм-канал сборной России по футболу.

Напомним, сборная России находится на тренировочном сборе в Новогорске, где проводит подготовку к матчам со сборной Египта, которые пройдут 7 сентября (19:00 мск) и 11 сентября (19:00 мск). Также национальная команда сыграет с Катаром 12 сентября (18:15 мск).