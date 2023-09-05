Тюкавин и Караваев покинули расположение сборной России

Глава медицинской службы сборной России по футболу Владимир Хайтин рассказал о том, почему нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин и защитник санкт-петербургского «Зенита» Вячеслав Караваев покинули состав национальной команды.
«Из-за перегрузочного состояния тренерским и медицинским штабами сборной по согласованию с врачами «Зенита» принято решение отпустить Вячеслава Караваева в расположение клуба для полноценного восстановления.
Повреждение Константина Тюкавина, полученное в матче с «Ростовом» в рамках Российской Премьер-Лиги, не позволит ему помочь сборной в сентябре. Как и с Караваевым, тренерским и медицинским штабами принято решение отпустить игрока в расположение клуба для восстановления», – приводит слова Владимира Хайтина официальный телеграм-канал сборной России по футболу.
Напомним, сборная России находится на тренировочном сборе в Новогорске, где проводит подготовку к матчам со сборной Египта, которые пройдут 7 сентября (19:00 мск) и 11 сентября (19:00 мск). Также национальная команда сыграет с Катаром 12 сентября (18:15 мск).
- 5 сентября 2023
-
18:09
-
18:02
-
17:53
-
17:46
-
17:38
-
17:37
-
17:27
-
17:21
-
17:10
-
17:06
-
17:04
-
16:56
-
16:50
-
16:46
-
16:41
-
16:34
-
16:30
-
16:27
-
16:26
-
16:23
-
16:21
-
16:16
-
16:06
-
15:58
-
15:52
-
15:52
-
15:51
-
15:41
-
15:39
-
15:34
-
15:31
-
15:30
-
15:29
-
15:19
-
15:09