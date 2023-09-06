«Локомотив» рассматривает подписание форварда «Пари НН» Сулейманова

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«Локомотив» рассматривает возможность подписания Тимура Сулейманова из «Пари НН». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Возможность трансфера Сулейманова будет рассмотрена на совете директоров, который пройдёт 7 сентября», — добавил источник «Чемпионата».

Сулейманов — воспитанник системы московского «Локомотива». В «Пари НН» футболист оказался в 2020 году, присоединившись к нижегородской команде сначала на правах аренды, а после подписав полноценный контракт. В минувшем сезоне 23-летний нападающий провёл 28 матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, забил 10 голов и сделал одну результативную передачу.

В семи матчах текущего сезона на счету Сулейманова только один гол. «Пари НН» в данный момент занимает 10-е место в турнирной таблице.